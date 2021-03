Roma: sventato colpo grosso al bancomat, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini romani di 51 e 48 anni, entrambi con precedenti, sono stati sorpresi e arrestati dai carabinieri della Stazione di Roma Macao mentre stavano tentando di svaligiare uno sportello Atm di una banca in via Abruzzi. E’ stato il sistema di allarme ad allertare il 112 che ha inviato sul posto i carabinieri di pattuglia che sono subito intervenuti. I due ladri erano entrati nel cortile interno dello stabile dove è situata l’agenzia, da cui si accede al lato posteriore del citato sportello bancomat, riuscendo ad aprire la porta blindata di accesso al vano e quindi la portiera blindata dello sportello. All’arrivo dei carabinieri della stazione Roma Macao, i due sono stati sorpresi mentre tentavano di impossessarsi di una cassetta metallica contenente 49.300,00 euro in banconote da 20 e 50 euro. I militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrati trapani, seghe elettriche, piedi di porco e altro materiale atto allo scasso, nonché telefoni cellulari e denaro contante. Gli arrestati sono stati associati in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (Rer)