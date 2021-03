Parlamento: domani audizione segretario generale Ivass in commissione Banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 2 marzo, alle ore 12, presso l'aula del IV piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario svolge l'audizione del segretario generale dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), Stefano De Polis, in merito alle recenti vicende della Cattolica Assicurazioni. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)