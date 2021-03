Sport: Cus Milano partecipa all'iniziativa "Just the Woman I am", quest'anno in versione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il Cus Milano prende parte all'iniziativa "Just the Woman I Am". Si tratta - spiega una nota del centro universitario sportivo - di una "virtual edition", l'ottava della manifestazione, pensata per promuovere la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, dell'inclusione, della prevenzione, sostenendo la ricerca universitaria. A organizzarla sarà il Cus torinese in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino. Ogni partecipante alla corsa/camminata il giorno 7 marzo 2021, e nei giorni successivi fino a domenica 14 marzo alle ore 20, potrà scegliere il proprio percorso, correndo o camminando, nel luogo che più preferisce, in piena sicurezza, in uno spazio temporale che va dalle 7 alle 20 andando a percorrere la distanza classica di cinque chilometri. La partenza del 7 marzo sarà in diretta streaming, a partire dalle 10, con una serie di collegamenti attraverso l'App dell'evento che permetterà di collegare in contemporanea le città coinvolte e dare la linea alle singole piazze per un saluto, con l'obiettivo di creare un filo rosa virtuale che possa unire le principali città italiane. (segue) (Com)