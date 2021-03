Sport: Cus Milano partecipa all'iniziativa "Just the Woman I am", quest'anno in versione digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la tappa milanese è stata scelta la cornice del Bicocca Stadium. "Abbiamo accolto l'invito del Cus Torino di far diventare l'evento 'Just the Woman I am' un momento di condivisione per tutto il modo sportivo universitario nazionale. La scelta di aderire a questa importante iniziativa è per promuovere ulteriormente i valori che da sempre perseguiamo. Milano e il Bicocca Stadium, impianto che l'Università Bicocca ha recentemente ristrutturato e si appresta anche ad ampliare, sono pronti ad accogliere tutti i protagonisti dell'evento", dichiara il presidente del Cus Milano Alessandro Castelli. "Con l'edizione virtual 2021- aggiungono gli organizzatori - invitiamo tutti a prendere parte a questa festa: donne e uomini, sportivi e non, runner e non, bambini e adulti, italiani e stranieri. 'Just the Woman I am' sarà un'occasione per vivere tutti insieme un'esperienza di sport divertente e unica nel suo genere ma anche e soprattutto per sostenere concretamente la ricerca universitaria, la prevenzione e i corretti stili di vita". (Com)