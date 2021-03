Romania: governo esamina leggi su salari pubblici e cumulo pensioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda questo disegno di legge, alcuni manager hanno annunciato che prendono in considerazione soluzioni complementari. Il ministro dell'Istruzione, per esempio, ha dichiarato che nel settore insegnamento è possibile il pagamento all'ora che permetterebbe di mantenere in servizio gli insegnanti pensionati, altrimenti nelle scuole romene aumenterebbe il numero del personale non qualificato. In tal senso, la vicepremier Turcan ha sostenuto che il ddl include "alcune misure" volte ad evitare che siano bloccati certi settori essenziali. I socialdemocratici, all'opposizione, hanno criticato aspramente quest'iniziativa legislativa del governo. La senatrice Gabriela Firea ha sostenuto, in un post pubblicato sui suoi profili social, che il ddl che proibisce il cumulo della pensione con lo stipendio nel settore pubblico è, infatti, "un tentativo meschino di imporre un aumento mascherato dell'età di pensionamento ai 70 anni". (Rob)