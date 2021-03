Municipio Roma III: Figliomeni (Fd'I), su statua Madonna si rispettino richieste cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo rassicurare i cittadini del Municipio III che Fratelli d’Italia si è già attivata e continuerà a mantenere alta l’attenzione sull’inqualificabile progetto di piazza Sempione che ha generato la protesta di cittadini, commercianti e finanche del parrocco della Chiesa dei Santi Angeli Custodi". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni. "Già dai primi di febbraio - aggiunge - abbiamo presentato un’interrogazione urgente all’amministrazione capitolina e al Municipio interessato al fine di conoscere le motivazioni che sono a fondamento del progetto, opponendoci allo spostamento della madonnina dal luogo dove è sempre stata. Abbiamo anche messo a conoscenza sua eminenza reverendissima, cardinale Angelo De Donatis, vicario di sua santità per la città di Roma dell’assurda decisione intrapresa dall’amministrazione a guida Caudo e Pd. Vogliamo tranquillizzare tutti i cittadini - conclude - che porremo in essere ogni ulteriore azione necessaria a tutelarli dall’arroganza e dalla protervia di questo progetto, nonché tutti coloro devoti alla statua della Madonna che, con la sua bellezza, caratterizza questa piazza dal 1948”. (Com)