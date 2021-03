Perù: presidente Sagasti annuncia aiuti economici per gli artisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Francisco Sagasti, ha annunciato un piano di aiuti economici per artisti e gruppi culturali, nel contesto della crisi legata alla pandemia del nuovo coronavirus. "Gli artisti sono assolutamente necessari nella vita culturale e nella vita del paese, ecco perché abbiamo fatto questo sforzo e il ministero dell'Economia ha convenuto”, ha detto il capo dello stato, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Andina”. Il piano prevede un ammontare di 20 milioni di soles (circa 4,5 milioni di euro). "Stiamo lavorando con il ministero dell'Economia per vedere come convogliare questo stimolo economico, che sarà approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì”, ha detto per parte sua il ministro della Cultura, Alejandro Neyra. Il Perù sta attraversando una seconda ondata di contagi che le autorità hanno definito "più aggressiva" a causa delle varianti riscontrate in altri paesi. Le autorità sanitarie hanno confermato il 27 febbraio 3.176 nuovi casi, che portano il totale dei contagi a 1 329 805. I nuovi decessi sono stati 195 e fanno salire il numero delle morti legate al virus a 46.494 Il governo ha diviso in quattro categorie i 24 dipartimenti del paese: rischio moderato, alto, molto alto ed estremo. (segue) (Brb)