Perù: presidente Sagasti annuncia aiuti economici per gli artisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 febbraio il governo ha annunciato la sospensione della quarantena totale per le regioni in cui si registra il maggior numero di contagi da nuovo coronavirus tra il 1 e il 14 marzo, tra cui la capitale Lima, a accezione della domenica. Torneranno a operare i siti archeologici, centri commerciali e ristoranti, ma a una capacità del 30 per cento. Per i centri commerciali ed eventi culturali la capacità massima consentita sarà del 20 per cento. Per negozi, farmacie, parrucchieri e banche la capacità massima è del 40 per cento. Resta in vigore il coprifuoco tra le 21 e le 4 del mattino. Le zone a rischio estremo del paese, tra cui la capitale Lima, hanno osservato un regime di quarantena per tutto il mese di febbraio. (Brb)