Sanità: Musumeci, ospedale di Bronte, rivitalizzare le strutture periferiche

- Una "camera calda" moderna, tre ambulatori e un'astanteria ampia e funzionale. Sono solo alcune delle novità del nuovo Pronto soccorso dell'ospedale Castiglione Prestianni di Bronte. Una struttura attesa da anni e inaugurata stamani dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, del sindaco di Bronte, Pino Firrarello, e dei primi cittadini dei Comuni limitrofi. I lavori di ristrutturazione e ammodernamento del reparto di emergenza-urgenza dell'ospedale di Bronte vanno inquadrati nell'ambito di un più ampio progetto di riqualificazione, e in alcuni casi di realizzazione ex novo, delle infrastrutture sanitarie regionali voluto dal Governo Musumeci fin dal suo insediamento. "Gli ospedali periferici o delle aree interne - afferma il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci - sono una nostra priorità. Abbiamo la necessità di rivitalizzarli perché, in una zona come quella del versante ovest dell'Etna, l'ospedale è un presidio di sicurezza. Oggi il Pronto soccorso di Bronte, riqualificato e ampliato, è una testimonianza concreta di questa attenzione. Se avessimo più medici specialisti e più personale formato le cose potrebbero andare ancora meglio, ma in Italia scontiamo una cronica carenza di specialisti per gli effetti di una politica sanitaria inadeguata". (segue) (Ren)