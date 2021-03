Sanità: Musumeci, ospedale di Bronte, rivitalizzare le strutture periferiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio Governo - aggiunge il governatore siciliano - sta pubblicando un concorso a tempo indeterminato per assumerne alcune centinaia, che saranno indirizzati verso le strutture che ne hanno più bisogno. I medici però hanno la facoltà di rinunciare a una sede periferica, questo è un errore del contratto nazionale, ma confidiamo nel loro buon senso". Prima dell'inaugurazione del nuovo Pronto soccorso, il presidente Musumeci ha incontrato i sindaci della zona presso il municipio di Bronte, annunciando un'azione di rilancio dell'area pedemontana. "Stiamo lavorando per istituire la zona turistica del terzo polo, quello del nord est - ha concluso Musumeci - che finora è stato tenuto fuori dalle programmazioni, e interloquiamo con il Governo nazionale per capire come intendano investire i 20 miliardi del Recovery plan destinati alla Sicilia. Noi puntiamo su 5 o 6 cose, abbiamo bisogno di grandi infrastrutture per dare all'Isola una posizione di centralità nel Mediterraneo". (Ren)