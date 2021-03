Sardegna: domani in Consiglio regionale i progetti sul Recovery plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Sardegna riprenderà i suoi lavori domani, martedì 2 marzo, alle 10 con le comunicazioni del presidente della Regione, Christian Solinas, sul Recovery plan della Sardegna. Seguirà un dibattito con interventi della durata massima di 10 minuti per ciascun gruppo al termine dei quali è prevista la replica del presidente. La sessione consiliare comprende anche il Testo unificato della riforma dell'assetto territoriale della Regione (con relatori Antonello Peru, di Udc-Cambiamo, per la maggioranza e Roberto Deriu, del Partito democratico, per l'opposizione), ed il disegno di legge numero 107 sulla riorganizzazione della Giunta e della presidenza della Regione (relatori Stefano Tunis, Misto, per la maggioranza e Salvatore Corrias, del Pd, per la minoranza). Le sedute, a partire dal pomeriggio di martedì, proseguiranno nei giorni successivi. (Rsc)