Speciale difesa: Miceli (Pd), congratulazioni a generale Serino nuovo capo di Stato maggiore

- Il deputato Carmelo Miceli, responsabile Sicurezza del Partito democratico, dichiara: "Nel giorno dell’avvicendamento nel ruolo di capo di Stato maggiore, a nome del Pd ringrazio il generale di corpo d’armata, Salvatore Farina, per il lavoro svolto e rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro al generale Pietro Serino. In un momento così difficile per il nostro Paese - continua il parlamentare in una nota -, il Partito democratico è grato ai militari dell’Esercito italiano per lo spirito di abnegazione e professionalità con cui stanno garantendo la difesa dell’Italia e dando un contributo prezioso nella lotta al Covid-19”. (Com)