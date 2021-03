Speciale difesa: Consiglio Ue, più impegno operativo civile e militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 27 capi di Stato e di governo dell'Unione europea si impegnano a "rafforzare l'impegno operativo civile e militare dell'Unione", "a incoraggiare gli Stati membri a fare un uso migliore delle opportunità di collaborazione individuate nel riesame annuale coordinato sulla difesa (Card) e il pieno utilizzo della cooperazione strutturata permanente (Pesco) per migliorare gli investimenti, la prontezza e la capacità di collaborazione". E' quanto si legge nelle conclusioni della seconda giornata di Consiglio europeo straordinario. I 27 capi di Stato e di governo si impegnano inoltre a "rafforzare la base tecnologica e industriale della difesa dell'Europa" anche con "l'adozione, l'entrata in vigore e l'operatività del Fondo europeo per la difesa" e "promuovendo le sinergie tra le industrie civili, della difesa e dello spazio", anche nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale e Tecnologia distruttiva" e "la partecipazione delle Pmi". I 27 leader invitano la Commissione europea a presentare entro ottobre una tabella di marcia per il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica e per ridurre la dipendenza dell'Ue nelle tecnologie critiche e nelle catene del valore. (Beb)