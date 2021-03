Lavoro: sindacati, mantenere impegno riassunzione e stabilizzazione precari Agenas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può attendere oltre per dare attuazione all'accordo raggiunto dopo mesi di lotte e presidi: l'indispensabile funzione di coordinamento dei servizi sanitari regionali svolta da Agenas deve essere garantita, innanzitutto restituendo certezza e lavoro alle ad alta specializzazione, al momento senza occupazione, dopo anni di servizio - sottolineano i sindacati -. È per questo che saremo di nuovo in piazza e lotteremo fino a che la soluzione definitiva non sarà trovata con estrema urgenza per i 70 lavoratori che sono già da due mesi senza stipendio - concludono Cenciarelli, Chierchia e Bernardini -. Ci attendiamo dal ministro e dal nuovo governo la piena attuazione degli impegni assunti: solo attraverso la qualificazione e il riconoscimento del lavoro è possibile rafforzare un sistema sanitario che è ancora, più che mai, il primo baluardo di difesa per i cittadini e la comunità". (Com)