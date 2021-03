Albania: leader opposizione Basha, con accordo Pd-Lsi inizia viaggio per cambiare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'accordo di oggi inizia un "viaggio per cambiare l'Albania": lo ha detto il leader del maggiore schieramento politico dell'opposizione in Albania, Lulzim Basha, commentando l'accordo tra il suo Partito democratico (Pd) e il Movimento socialista per l'integrazione (Lsi) in vista delle elezioni parlamentari del 25 aprile. "La nostra coalizione, Pd e Lsi hanno unito tutte le forze per assicurare che il 25 aprile sia una luce di cambiamento. Dopo otto anni di promesse vuote, mentre Paesi simili al nostro sono andati avanti, è tempo di cambiare", ha dichiarato Basha. Il leader dell'opposizione albanese ha auspicato il cambiamento "per l'economia, l'istruzione, il turismo, la salute, la lotta contro la criminalità organizzata, il rientro dei giovani nel Paese e per l'integrazione europea dell'Albania": per questo, a suo modo di vedere, è necessario unire le forze per assicurare "la vittoria dei giovani" del Paese. (segue) (Alt)