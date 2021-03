Albania: leader opposizione Basha, con accordo Pd-Lsi inizia viaggio per cambiare il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico (Pd) e il Movimento socialista per l'integrazione (Lsi), all'opposizione in Albania, hanno firmato un accordo fondato su 13 punti in vista delle elezioni parlamentari del 25 aprile. Al centro dell'accordo, secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Albanian Daily News", l'obiettivo di portare l'Albania fuori dalla crisi costituzionale, istituzionale, politica, economica, sociale e sanitaria che ha portato il Paese ad un "pericoloso crocevia". I due partiti denunciano inoltre "le modifiche arbitrare e incostituzionali del codice elettorale e della Costituzione dell'Albania il 30 luglio 2020" e si impegnano a "dare all'Albania un nuovo governo dal popolo e per il popolo" allo scopo di rilanciare l'economia. La risoluzione dei problemi del Paese è il pilastro del programma elettorale concordato da Pd e Lsi, che correranno alle elezioni in due liste separate ma "per raggiungere una rappresentazione politico elettorale piena e comprensiva, per sugellare la vittoria dell'opposizione nel voto del 25 aprile 2021". (segue) (Alt)