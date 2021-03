Municipio Roma III: De Vito (M5s), Caudo non sposti statua Madonna, mozione in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi faccio portavoce della preoccupazione e dell’insoddisfazione di residenti, commercianti e comitati di quartiere del III municipio che hanno appreso della volontà del presidente Caudo di cambiare volto a una piazza di Montesacro che è cuore dell’intero quartiere". Lo scrive in un post il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito. "Un progetto, quello di Giovanni Caudo, che prevede un impegno di 700 mila euro di denaro pubblico per la pedonalizzazione dell’area e lo spostamento della statua della Madonna, riferimento affettivo per i residenti, collocata al centro della piazza dal 1948. Vivo da sempre nel III municipio e non posso accettare che la progettualità legata a luogo simbolo del quartiere non venga condivisa con i residenti attraverso un confronto democratico con il territorio. Per questo ho presentato, insieme ad alcuni consiglieri comunali residenti come me nel municipio III, Sara Seccia, Angelo Diario e Massimo Simonelli, una mozione a mia prima firma in cui si chiede a sindaca e giunta non solo di verificare le procedure che hanno portato all’approvazione del progetto in questione ma anche di sollecitare il municipio a condividere con i cittadini eventuali variazioni progettuali". (Rer)