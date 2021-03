Ocse: la greca Diamantopoulou ritira la sua candidatura per la presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex commissaria europea Anna Diamantopoulou, candidata della Grecia per essere la nuova segretaria generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), ha annunciato la scelta di ritirare la sua candidatura. Diamantopoulou era uno dei tre candidati rimasti in corsa per la guida dell'organizzazione internazionale con sede a Parigi. Secondo la politica greca, la decisione è stata presa "in uno sforzo per facilitare il consenso nel processo di selezione". Diamantopoulou ha comunque ringraziato il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis "per la costante fiducia e appoggio". L'ex commissaria Ue ha anche ringraziato gli altri Paesi membri dell'Ocse che hanno sostenuto la sua candidatura alla guida dell'organizzazione fino ad arrivare alla lista ristretta di tre candidati. Nei giorni scorsi era stato lo svizzero Philipp Hildebrand a ritirare la sua candidatura, lasciando quindi solo tre candidati, oggi diventati due con l'annuncio di Diamantopoulou. Rimangono ora in corsa l'ex commissaria europea Cecilia Malmstrom, candidata della Svezia, ed il ministro delle Finanze australiano Matthias Cormann. Il processo di selezione terminerà nelle prossime settimane con il nuovo presidente che entrerà in carica dal primo giugno 2021 al posto del segretario generale uscente, il messicano José Ángel Gurría.(Gra)