Recovery: Tarallo (Unirima), con Draghi economia circolare motore di una nuova stagione

- "Ci auguriamo che il nuovo governo guidato da Mario Draghi segni un cambio di passo importante in materia di sostenibilità e di economia circolare. La creazione del ministero della Transizione Ecologica costituisce un segnale strategico che fa ben sperare. Ora è necessario garantire, senza più esitazioni, interventi a sostegno delle imprese di trattamento rifiuti che operano nel settore del recupero e riciclo di carta e cartone". Lo ha affermato Giuliano Tarallo, presidente dell'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri (Unirima) nel corso di un'audizione svoltasi oggi nella XIII Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato. La richiesta è contenuta all'interno di una memoria che Unirima ha depositato in Commissione assieme ad Assofermet e Assorimap. (segue) (Com)