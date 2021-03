Recovery: Tarallo (Unirima), con Draghi economia circolare motore di una nuova stagione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo - prosegue Tarallo - all'interno dell'ultima versione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza non vi era sufficiente attenzione per queste realtà. Una lacuna che bisogna colmare immediatamente. Basti pensare che si tratta di un comparto industriale storico che si configura come il cuore pulsante dell'economia circolare: gli impianti di trattamento rifiuti che producono circa 6,6 milioni di tonnellate di Materia Prima Secondaria- End of Waste Carta, sono circa 600 con circa 15.000 addetti ed un fatturato annuo di circa 3,5 miliardi di euro. Numeri che devono essere sostenuti da politiche in grado di rendere l'economia circolare pilastro e motore di una nuova stagione in cui il nostro Paese recuperi competitività grazie a una profonda opera di modernizzazione", conclude. (Com)