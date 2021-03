Istat: Confcommercio su inflazione, aumento riflette i prezzi energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il moderato aumento registrato dall’inflazione nel mese di febbraio, pur risultando piuttosto diffuso - solo l’alimentare, l’abbigliamento e le calzature registrano in termini mensili un segno negativo - riflette in larga parte gli incrementi dei prezzi degli energetici. È il commento dell’Ufficio studi di Confcommercio ai dati sull’inflazione a febbraio diffusi oggi dall’Istat. Il recupero dei prezzi della materia prima in atto da alcuni mesi, scrive Confcommercio, ha cominciato a trasferirsi anche ai settori a valle, servizi di trasporto in primis: l’inflazione di fondo non sembra destare preoccupazioni immediate, ma comunque raggiunge l’un per cento, un valore che non si osservava dal 2017. Intorno alle dinamiche dei prezzi, secondo Confcommercio, è sempre necessario un attento monitoraggio: una significativa accelerazione dell’inflazione che dovesse precedere la ripresa dell’economia “ne frenerebbe pericolosamente intensità e affidabilità, in un contesto di grave fragilità del mercato del lavoro e del tessuto imprenditoriale nei settori più colpiti dalla crisi pandemica”. (Com)