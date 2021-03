Uganda: presidente Museveni ancora contro Facebook, “non è Dio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uganda, Yoweri Museveni, ha accusato ancora una volta Facebook di essere prevenuto contro il partito al governo nel Paese, il Movimento di resistenza nazionale (Nrm), e i suoi sostenitori dopo che il mese scorso il colosso dei social media ha oscurato diversi account collegati al partito accusandoli di essere coinvolti nel tentativo di influenzare il dibattito pubblico in vista delle elezioni presidenziali. “(In assenza di Facebook) avete mai sentito parlare di carenza di zucchero in città? Non avete i vostri vestiti? Facebook non è Dio”, ha detto Museveni, secondo quanto si legge in una dichiarazione diffusa dalla presidenza. Il capo dello Stato ha quindi accusato i gruppi di opposizione di aver diffuso voci false sui social media secondo cui il Paese sarebbe in guerra. Museveni, 76 anni e al potere dal 1986, ha vinto le elezioni dello scorso 14 gennaio con il 58,64 per cento dei voti contro il 34,83 per cento del suo rivale Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine.(Res)