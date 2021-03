Kosovo: presidente ad interim Osmani, conto su voti Ldk per essere eletta capo dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, si è detta fiduciosa di poter essere eletta capo dello Stato grazie ai voti di una parte della Lega democratica del Kosovo (Ldk). A suo modo di vedere, "molte persone che sono oggi sindaci di comuni o persone dell'Ldk ritengono che questa scelta sia la migliore per il Paese". "Credo che tutti i parlamentari devono essere responsabili e votare secondo la loro volontà", ha dichiarato Osmani in riferimento alla necessità di eleggere il nuovo presidente della repubblica con due terzi dei voti in Parlamento. "Invitiamo tutti a contribuire per il bene della stabilità istituzionale", ha aggiunto indicando tre priorità se verrà eletta capo dello Stato: "Il Kosovo ha sofferto molto nella sua immagine internazionale specialmente dal 2010. Questo sarà il mio focus primario. Lavorerò affinché l'immagine del Kosovo sia quella dei nostri brillanti giovani. Mi impegnerò anche nel processo di valutazione, lavorerò con i gruppi marginalizzati e anche nella sicurezza. Lavorerò per le Forze di sicurezza del Kosovo affinché abbiano un bilancio sufficiente e per la membership nella Nato" (segue) (Alt)