Kosovo: presidente ad interim Osmani, conto su voti Ldk per essere eletta capo dello Stato (2)

- I deputati della Lega democratica del Kosovo dovrebbero sostenere la candidatura di Vjosa Osmani come nuova presidente della repubblica, ha dichiarato ieri l'esponente dell'Ldk Fatmir Rexhepi in riferimento alla nomina a capo dello Stato dell'attuale presidente ad interim del Kosovo. "L'Ldk deve votare per Osmani in quanto in passato abbiamo persone votato in favore dei nostri più grandi oppositori", ha affermato Rexhepi durante un dibattito televisivo. La 38enne Osmani ha lasciato l'Ldk nella scorsa legislatura mantenendo la carica di presidente del Parlamento e assumendo anche quella di capo dello Stato ad interim, dopo le dimissioni di Hashim Thaci (vicino al Partito democratico del Kosovo, Pdk) accusato di crimini di guerra davanti al Tribunale speciale Uck dell'Aia. Alle ultime elezioni Osmani ha deciso di correre insieme al Movimento Vetevendosje guidato da Albin Kurti, emerso nettamente quale prima forza politica del Paese. (segue) (Alt)