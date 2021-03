Kosovo: Rugova (Ldk), vecchia leadership del partito vuole "imporre" nuovo presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mia valutazione personale, i risultati sono molto negativi ed inaspettati per l'Ldk", ha dichiarato Mustafa difendendo il premier uscente ed esponente dell'Ldk Avdullah Hoti che "ha fatto un grande lavoro di successo nella presentazione del nostro programma di governo". "Ma il voto dei cittadini deve essere rispettato e, per questo, invito la presidenza dell'Ldk a scegliere un nuovo leader del partito in tempi rapidi", ha dichiarato l'ex premier kosovaro dicendosi certo che l'Ldk avrà preso un nuovo leader. Mustafa lascia la guida dell'Ldk dopo oltre dieci anni, essendo stato eletto nel 2010 in sostituzione dell'ex presidente Fatmir Sejdiu. (segue) (Alt)