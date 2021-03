Covid: iniziata fase 1 vaccino italiano Takis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' partita la sperimentazione a Roma, Monza e Napoli del vaccino italiano anti Covid-19 della Takis di Castel Romano (Roma) e sviluppato in collaborazione con la Rottapharm Biotech di Monza. I primi volontari sani - si legge in un comunicato stampa - hanno ricevuto la dose iniziale del vaccino a Dna contro Covid-19 (Covid-eVax). La Fase 1 coinvolgerà 80 volontari sani divisi in 4 gruppi con dosi diverse somministrate con o senza richiamo, mentre in Fase 2 si raggiungeranno fino a 240 soggetti sulle dosi più promettenti. Il vaccino a Dna rappresenta una innovazione rispetto alle altre piattaforme tecnologiche già disponibili, quali quelle a Rna messaggero o a vettore virale. “Il Dna consente di evitare la catena del freddo nella conservazione e nel trasporto” ha dichiarato Luigi Aurisicchio, amministratore delegato e direttore scientifico di Takis. “Per le sue caratteristiche, la produzione dell’antigene è prolungata nel tempo e il vaccino potrebbe funzionare bene già al primo ciclo. Inoltre, se necessario la somministrazione può essere ripetuta più volte per una risposta immunitaria più solida, anche grazie all’impiego della tecnica dell’elettroporazione sviluppata da un’altra azienda italiana, Igea di Carpi, che facilita l’ingresso del Dna nelle cellule muscolari e funge anche da adiuvante, stimolando quindi i processi immunologici”. (segue) (Com)