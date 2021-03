Covid: Gentiloni, ritardi saranno colmati, obiettivo 70 per cento vaccinati raggiungibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ritardi sui vaccini saranno colmati, nel secondo trimestre ci saranno disponibilità molto diverse di quantità di dosi e l'obiettivo di vaccinare il 70 per cento della popolazione entro fine estate è raggiungibile. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in una diretta web. "Siamo dentro la pandemia e dobbiamo continuare ad adottare le misure, ma abbiamo una prospettiva di uscirne nonostante le varianti e le incognite. I vaccini, per quanto ne sappiamo, sono in grado di battere questo virus", ha detto. Ma "non mancano le preoccupazioni". Quindi, Gentiloni ha sottolineato che "la speranza è nei vaccini" e sui vaccini c'è anche "il riconoscimento da parte dell'Ue dei ritardi e dei limiti nell'azione della Commissione europea" e "un fortissimo impegno per superarli". (segue) (Beb)