Covid: Gentiloni, ritardi saranno colmati, obiettivo 70 per cento vaccinati raggiungibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario ha ricordato che finora sono state consegnate "52 milioni di dosi entro fine febbraio e sono state somministrate circa 30 milioni" di dosi. "Questo colloca l'Ue, rispetto alle grandi aree economiche del mondo, in una condizione di ritardo rispetto ad alcune aree, in particolare rispetto ad Usa e Regno Unito", ma "c'è anche un anticipo" su altri Paesi come Giappone, Canada, Russia. "Si parla molto di vaccini russi" e "si parla meno" del fatto che le vaccinazioni lì "sono più lente". Rispetto ai ritardi, "dobbiamo rimboccarci le maniche a Bruxelles", ma questi ritardi rientrano "nell'ambito di grandi passi avanti" fatti dall'Ue perché l'Unione "non ha mai avuto una politica sanitaria" comune. Gentiloni ha ribadito che "i ritardi saranno colmati", che l'obiettivo di vaccinare il 70 per cento della popolazione europea entro la fine dell'estate "è raggiungibile e sfidante" e che "nel secondo trimestre" ci saranno "disponibilità molto diverse" di vaccini. (Beb)