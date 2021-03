Covid: Bianchi, momento difficile, virus riprende quota ma insieme supereremo emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viviamo un momento difficile, il virus sta riprendendo quota per colpa delle varianti che toccano anche i nostri bambini" ma "siamo certi che con l'aiuto di tutti porteremo avanti il Paese oltre questa emergenza". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenendo nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Parma. "Nelle difficoltà il Paese ritrova la sua unità", ha aggiunto il ministro ricordando che "tutto il mondo dell'educazione è impegnato a consolidare i valori del vivere insieme, dell'inclusione". Dunque, per affrontare le grandi sfide "dobbiamo investire di più, anche in termini di passione civile e non solo economici, nella scuola università e ricerca". Infine, secondo il ministro, "dobbiamo guardare oltre", a dopo l'emergenza.(Rin)