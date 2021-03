Roma: pericoloso latitante della Banda della Marranella catturato in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È terminata la fuga di un pericoloso latitante, elemento di spicco della Banda della Marranella, che da anni si nascondeva in Spagna dove gestiva traffici di importanti quantità di stupefacenti fino a curarne la spedizione verso l’Italia. L'uomo è stato catturato grazie alle indagini dei carabinieri di Ostia in collaborazione con il servizio di cooperazione internazionale della polizia e sotto il coordinamento della procura di Roma. L'inchiesta, che ha preso il nome di Hispania, è stata avviata a luglio del 2018 e ha consentito di accertare l’esistenza di una complessa organizzazione criminale, composta da diversi livelli gerarchici e articolazioni territoriali, con più basi in Spagna e con la centrale a Malaga. Scopo dell'organizzazione il traffico di cocaina, hashish e marijuana sull’asse Spagna-Italia. Grazie allo scambio di informazioni tra i carabinieri di Ostia e le forze dell'ordine di Estepona, comune della provincia di Malaga, il latitante è stato scoperto e arrestato. Ora si procederà con l'estradizione, in Italia l'uomo verrà condotto in carcere. (Rer)