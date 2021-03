Lombardia: Cgil, aumentano i contagi nelle scuole, allarme inascoltato da Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rilanciamo la 'richiesta di rendere prioritaria la vaccinazione del personale della scuola, a partire da quello della scuola dell'infanzia, come prima categoria a rischio da vaccinare nella fase 2 del Piano', facendo nostro il messaggio lanciato da Education International (la federazione internazionale composta da 400 sindacati dell'istruzione di più di 170 paesi, in rappresentanza di 30 milioni di insegnanti e lavoratori della scuola e dell'università). Insieme all'Unesco, EI chiede 'ai governi e alla comunità internazionale di considerare gli insegnanti e il personale scolastico come un gruppo prioritario negli sforzi di vaccinazione'. Siamo rimasti spiacevolmente sorpresi nell' apprendere dai giornali di un accordo per un piano vaccinale nelle Università tra l'assessore Moratti e il rettore Morzenti in rappresentanza delle Università lombarde. Stupefacente nella modalità e nei soggetti che hanno escluso le organizzazioni sindacali. Abbiamo scritto, insieme alle altre organizzazioni sindacali, al presidente Fontana, agli assessori Moratti, Rizzoli, Sala per sollecitare la campagna di vaccinazioni nelle scuole, per conoscere i dati mai pervenuti e per sollecitare il ripristino dei tracciamenti dei contagi oltre a chiedere un incontro urgente. Nessuna risposta è mai arrivata. Solo oggi è giunta una convocazione dall'assessorato Istruzione e Università per domani 2 marzo. Ci attendiamo risposte e certezze sul piano vaccinale. Altre regioni hanno già iniziato la campagna delle vaccinazioni per tutto il personale scolastico. La Lombardia perché no?” si legge nella nota del sindacato Cgil LOmbardia (Com)