Covid: Gentiloni, mi vaccinerei con prodotto autorizzato da Ema

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, si vaccinerebbe con un prodotto autorizzato dall'Agenzia europea del farmaco (Ema). Lo ha detto lo stesso Gentiloni in una diretta web. "Personalmente, quando verrà il turno dei 66enni, mi vaccinerei volentieri con qualsiasi vaccino autorizzato dall'Ema. Ma non per ragioni burocratiche, ma perché ritengo che in questi anni l'Ema abbia sempre garantito grandissima qualità nel proprio lavoro e che questa qualità è indispensabile per rassicurare i cittadini", ha detto. Gentiloni ha ricordato che la casa produttrice del vaccino russo "Sputnik V in questo momento non ha fatto richiesta di autorizzazione all'Ema" e che "quando lo farà, se lo farà", l'Agenzia "esaminerà questo vaccino come quelli che finora ha autorizzato e quelli che probabilmente autorizzerà nel mese di marzo".(Beb)