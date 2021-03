Georgia: Michel, Ue sostiene sovranità e integrità territoriale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sostiene la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia. Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo in Georgia, Charles Michel, che ha visitato il villaggio di Khurvaleti, nei pressi della linea di demarcazione con i territori occupati. "Un villaggio diviso in due dal filo spinato. La linea di demarcazione amministrativa è ancora una dura realtà per i cittadini dopo la guerra del 2008. Questa situazione deve cambiare. L'Unione europea sostiene la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia", ha scritto Michel su Twitter. (Rum)