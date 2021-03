Vaccino: Giacomoni (FI), per immunità di gregge serve modifica Piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, osserva che "il raggiungimento dell'immunità di gregge entro l'estate passa dalla rimodulazione - se non addirittura la riscrittura totale - del Piano vaccini elaborato dal governo precedente. E per farlo", continua il parlamentare in una nota, "è auspicabile coinvolgere fattivamente il Parlamento. Insomma, operare in maniera opposta rispetto al recente passato. Il Parlamento deve essere protagonista, deve poter dare l'indirizzo e contribuire alla realizzazione del nuovo Piano. Su questo Forza Italia si impegnerà nelle prossime ore, cercando l'unità di tutte le forze politiche, anche quelle di opposizione". L'esponente di FI aggiunge: "L'obiettivo deve essere quello dei 500.000 vaccinati al giorno e per farlo occorre acquistare dosi aggiuntive e pianificare le vaccinazioni ovunque, dalle scuole ai luoghi di lavoro, coinvolgendo tutti in un gioco di squadra per salvare l'Italia". (Com)