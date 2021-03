Uil: morto Pietro Larizza, Bombardieri, "addio a uno dei padri nobili del sindacato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci ha lasciati Pietro Larizza, storico dirigente del nostro sindacato e segretario generale per otto anni. La Uil tutta si stringe in doloroso silenzio al fianco della moglie e dei familiari e onora la memoria di uno dei padri nobili dell'Organizzazione". Lo scrive su Twitter il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Larizza è stato un dirigente storico del sindacato di via Lucullo, di cui è stato segretario generale dal 1992 al 2000. Era nato a Reggio Calabria il 21 luglio del 1935. (Rin)