Milano: uccise vicino dopo lite condominiale, pm chiede condanna a 14 anni

- Quattordici anni di reclusione per l'omicidio volontario aggravato dai futili motivi di Giuseppe Villa, pensionato di 68 anni ucciso con una coltellata al braccio la notte del 30 giugno 2020 al culmine di una lite condominiale. È la richiesta di pena formulata dal pm di Milano Maurizio Ascione nel processo davanti alla corte d'assise a carico di Tommaso Libero Riva, attore transessuale di 46 anni. L'avvocato Ursola Lionetti, legale di Riva, ha chiesto al collegio, presieduto da Ilio Mannucci Pacini, la riqualificazione del capo d'imputazione in omicidio preterintenzionale e di escludere l'aggravante dei futili motivi riconoscendo per il suo assistito le attenuanti generiche. "Non voglio invocare l'innocenza del mio assistito - ha spiegato il legale Lionetti - perché purtroppo la sua condotta ha portato alla morte del signore Villa". Tuttavia, "se Riva avesse avuto l'intenzione di ferire a morte Villa avrebbe atteso che quest'ultimo aprisse la porta e inferto un colpo - ha sottolineato il difensore - Invece ha deciso di allontanarsi ed è venuto a contatto con Villa quando si è sentito raggiunto alle spalle". Stando alle indagini, quella notte, intorno alle 2.45, i poliziotti del commissariato di Quarto Oggiaro erano intervenuti in uno stabile di via Trilussa dove hanno trovato e bloccato nel cortile Riva con gli indumenti sporchi di sangue. Da quanto ricostruito, poco prima il 46enne era uscito di casa e aveva raggiunto l'appartamento al piano superiore dove la vittima abitava con la moglie. I due uomini avrebbero discusso e si sarebbero insultati e a un certo punto Riva avrebbe colpito al braccio con un coltello da cucina, portatosi da casa, il 68enne ferendolo gravemente. Riva era tornato a casa dove aveva lasciato il coltello ed era risalito per prestare soccorso all'uomo in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. L'anziano era stato trasportato in gravi condizioni in arresto cardiaco al Niguarda dove era deceduto alle 3.40. Tra Riva e la vittima c'erano stati già screzi in precedenza a causa del mancato rispetto delle regole condominiali. La sentenza è attesa a partire dalle 12.30.(Rem)