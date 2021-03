Fisco: Fapi, urge decreto esdebitazione per piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rottamazione delle cartelle fino a 5mila euro potrebbe rappresentare un segnale importante ma non sufficiente per le piccole imprese. Ci attendiamo dal governo maggiore coraggio nelle scelte che verranno assunte con i prossimi decreti legge". Lo dichiara il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. "La nostra richiesta è di lavorare ad un provvedimento che consenta la liberazione tombale dai debiti delle partite iva che sono rimaste indietro nei pagamenti verso il fisco per la difficile condizione economica in cui versa il Paese. Taluni - sottolinea Sciotto - sono stati costretti a scegliere tra mettere il piatto a tavola e il pagamento delle tasse. Il premier Draghi se crede nella ripresa economica e occupazionale lavori ad un decreto esdebitazione per piccole e medie imprese". (Com)