Imprese: Cdp Venture Capital entra in Altilia con investimenti fino a tre milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cdp Venture Capital Sgr ha deliberato un investimento fino a tre milioni di euro nella Pmi innovativa Altilia, deep-tech company impegnata nello sviluppo di Altilia Intelligent Automation, una piattaforma evoluta di intelligenza artificiale rivolta all’automazione di sofisticati processi aziendali. Stando al relativo comunicato stampa, l’ingresso di Cdp Venture Capital SGR nella compagine societaria, che ha visto nel ruolo di advisor l’incubatore e acceleratore Entopan Innovation, consentirà di scalare rapidamente le attività di ricerca e aumentare l’impatto sul mercato, con una decisa espansione in termini di internazionalizzazione dell’offerta. L’operazione ha previsto la sottoscrizione di una prima tranche di aumento di capitale di due milioni di euro al closing e di una seconda tranche da un milione di euro da sottoscriversi entro la fine del 2021. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle aziende, prosegue la nota, è ancora scarsamente diffuso: al momento sono ancora rarissimi i progetti in grado di imitare capacità cognitive tipicamente umane nel risolvere problemi, dare giudizi, leggere e comunicare in modo simile agli umani, e la tecnologia Altilia Intelligent Automation si afferma sul mercato come “disruptive” perché consente alle persone di trasferire la propria conoscenza agli algoritmi con grande semplicità. (segue) (Com)