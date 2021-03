Imprese: Cdp Venture Capital entra in Altilia con investimenti fino a tre milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi stessi algoritmi hanno dunque la capacità di apprendere e svolgere autonomamente compiti complessi che normalmente richiederebbero l’intervento umano: la piattaforma proposta da Altilia è infatti in grado di aiutare analisti e decision maker a costruire, istruire e applicare modelli di intelligenza artificiale su misura delle proprie esigenze, senza possedere necessariamente specifiche competenze tecniche in questo settore, al fine di gestire armonicamente flussi di lavoro automatizzati che eseguono singole attività o interi processi. Grazie a un grande impegno in ricerca e sviluppo, Altilia integra tecnologie di intelligenza artificiale con la cosiddetta Robotic Process Automation, per automatizzare anche quelle attività che richiedono capacità di giudizio e di contestualizzazione tipicamente umane. “L’importante operazione appena conclusa è finalizzata a massimizzare i benefici derivanti dalla trasformazione digitale e tecnologica grazie ai servizi offerti da un’eccellenza innovativa del Sud Italia, come Altilia, che è leader nel settore dell’intelligenza artificiale e vanta tra i suoi clienti importanti corporate del panorama italiano e internazionale: la partnership tra sistema pubblico e comparto industriale è un elemento chiave nella valorizzazione delle innovazioni su larga scala, volto a un Rinascimento tecnologico dell’Italia”, ha commentato Francesca Ottier, responsabile del Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud di Cdp Venture Capital Sgr. (segue) (Com)