Imprese: Cdp Venture Capital entra in Altilia con investimenti fino a tre milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’intelligenza artificiale e l’automazione intelligente dei processi aziendali sono e saranno sempre più importanti nella vita delle imprese, delle persone e dell’intera società: Altilia ha l’innovazione nel proprio Dna e persegue l’ambizione di assumere un ruolo da protagonista nel mercato italiano e internazionale dell’Ai Engineering e della Hyperautomation, settori che Gartner indica tra i trend tecnologici di maggiore interesse nei prossimi anni”, ha sottolineato Massimo Ruffolo, fondatore di Altilia. “L’ingresso di Cdp nel capitale di Altilia è una grande opportunità di crescita che ci consentirà di attrarre i migliori talenti del settore Ai nel mondo, sia nell’area tecnica sia in quella commerciale: potremo così accelerare lo sviluppo della tecnologia e dei prodotti, espandere la presenza sul mercato italiano e iniziare ad operare sui mercati internazionali”, ha aggiunto. Gli algoritmi progettati da Altilia hanno la capacità di “leggere” rapidamente grandi quantità di documenti, per estrarne informazioni significative, portando così l’automazione robotica su processi di analisi tradizionalmente possibili solo attraverso le cosiddette “human cognitive abilities”. Questa innovazione si traduce non solo in una riduzione dei costi, ma nella possibilità di dedicare risorse di primo livello ad attività meno ripetitive e a maggior valore aggiunto, come l’interpretazione di dati e documenti e il consolidamento di relazioni che, anche in termini di mercato, possono trarre profitto da quelle analisi. (Com)