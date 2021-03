Codice appalti: Fornaro (Leu), no alla cancellazione chiesta da Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, afferma: "Appalti al massimo ribasso, ricorso sistematico al subappalto con conseguente compressione dei diritti dei lavoratori e delle garanzie in materia di sicurezza, sono piaghe tutte italiane a cui si è cercato di porre rimedio con il Codice degli appalti". Il parlamentare aggiunge in una nota che "la cancellazione del Codice degli appalti proposto dal leader della Lega, Salvini, riporterebbe indietro le lancette del tempo e pagare il conto sarebbero solo i lavoratori che vedrebbero mettere a rischio il loro diritti e la loro sicurezza. I dati dei primi anni di applicazione del Codice degli appalti dimostrano, poi, l'esatto contrario di quello che sostiene la propaganda leghista: le opere appaltate sono state superiori al periodo precedente e i tempi sono generalmente diminuiti". Secondo l'esponente di Leu, "si può dunque ancora semplificare, ma senza stravolgere o peggio sospendere il Codice degli appalti". (Com)