Ue: Cnel, istituito comitato per esame atti Unione europea

- Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) comunica l’istituzione del comitato per l’esame degli atti dell’Unione europea nella fase ascendente, ai sensi della legge 234/2012 che regola i rapporti del nostro Paese con l’Ue e punta a rafforzare la partecipazione dell’Italia al processo normativo europeo e migliorare la capacità di rispettare le norme dell’Unione adottate nel nostro Paese. L’articolo 28 disciplina la partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea. L’organismo, che ha avuto il via libera nell’ultima riunione dell’Assemblea del Cnel, si insedierà nel corso di una riunione in programma domani 2 marzo ore 14. Ne fanno parte i consiglieri Gian Paolo Gualaccini, referente; Pierangelo Albini, Giovanni Di Cesare, Giuseppe Gallo e Annalisa Rosselli.(Com)