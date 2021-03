Covid: alla Sapienza di Roma al via tamponi molecolari per studenti, 300 al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina all'Università degli Studi di Roma La Sapienza al via i primi tamponi molecolari gratuiti per gli studenti in città universitaria. All'inaugurazione del punto sanitario, allestito sotto il portico del rettorato, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, la rettrice Antonella Polimeni e il direttore generale del Policlinico Umberto I Fabrizio d'Alba. Già dalle prime ore della mattinata i ragazzi prenotati si sono messi in fila per lo screening. Ogni giorno saranno effettuati 300 tamponi con il supporto degli studenti tirocinanti delle professioni sanitarie. "Questa iniziativa è il risultato di una grande sinergia tra il Policlinico e l'università La Sapienza di Roma. È un fatto importante per mettere in sicurezza le attività didattiche e per riprendere una gestione il più possibile vicino alla normalità, anche per quanto riguarda la didattica universitaria", ha detto l'assessore D'Amato. "Oggi è un giorno importante - ha dichiarato la rettrice Polimeni - accompagnamo il rientro in aula in sicurezza degli studenti con questa programmazione dei colleghi prima di ricominciare le lezioni del secondo semestre. Devo ringraziare per la collaborazione il direttore generale del policlinico Umberto I Fabrizio d'Alba e l'assessore D'Amato. La sicurezza degli studenti e anche dei docenti viene prima di tutto", ha concluso la rettrice. "L'ospedale si affianca all'Università - ha aggiunto il direttore d'Alba - per avviare questa nuova fase di riapertura dell'ateneo per tornare ad una vita pseudo normale che tutti noi auspichiamo". (Rer)