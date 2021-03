El Salvador: elezioni, partito presidente Bukele verso maggioranza assoluta in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove idee (Nuevas Ideas, Ni), il partito del presidente di El Salvador, Nayib Bukele, si appresta a diventare la prima forza politica del paese, in grado di controllare la maggioranza dell'Assemblea legislativa. Con il 64,56 per cento delle schede scrutinate, Ni ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, con percentuali al momento non precisate dal Tribunale supremo elettorale (Tse). Le proiezioni assegnano al partito del presidente e ai suoi possibili alleati, fino a 60 degli 84 seggi in palio alle elezioni tenute domenica. Nella notte, e in assenza ancora di risultati ufficiali, il capo dello stato ha pubblicato sul proprio profilo twitter un video con fuochi d'artificio accompagnato dalla didascalia "Vittoria!". (segue) (Mec)