Francia: elezioni regionali, vicepresidente Rassemblement National capolista in Ile-de-France

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice-presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha annunciato che sarà capolista nella regione di Parigi, l'Ile-de-France, alle prossime elezioni regionali previste a giugno in tutto il paese. "Siamo a un anno dalle presidenziali e l'Ile-de-France è il simbolo oggi (...) di questa ultraviolenza che colpisce il Paese", ha affermato Bardella. Il numero due del partito guidato da Marine Le Pen aveva dichiarato al quotidiano "Le Figaro" a settembre che non si sarebbe presentato alle regionali spiegando che "bisogna far emergere nuove figure".(Frp)