Germania: l'intelligence vuole arruolare gli hacker

- L'agenzia di intelligence esterna della Germania, il Servizio federale per le informazioni (Bnd), intende arruolare hacker da impiegare nel contrasto alle minacce internazionali. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che definisce “insolita” la campagna di arruolamento ideata dal Bnd. Con l'hashtag #followtheglitchkarnickel, l'iniziativa intende sfruttare una mirata “scelta delle parole, la cyber estetica e uno speciale programma di immagini”. L'obiettivo è “raggiungere direttamente” i pirati informatici. “Dobbiamo parlare la lingua di coloro che dovrebbero essere interessati a noi”, ha dichiarato il direttore del Bnd Bruno Kahl, secondo cui “tutti stanno cercando specialisti che abbiano esperienza” nel settore della sicurezza cibernetica. Per il direttore del Bnd, la spazio cyber non offre soltanto opportunità, ma anche pericoli. L'agenzia “deve riconoscere questi pericoli e contribuire a scongiurarli”, ha aggiunto il funzionario. A tal fine, è necessario arruolare “il personale giusto”. (segue) (Geb)