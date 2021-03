Germania: l'intelligence vuole arruolare gli hacker (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione delle offerte del settore privato rivolte agli esperti di tecnologia delle informazioni, più interessanti di quelle della pubblica amministrazione, Kahl ha osservato che “molti vogliono lavorare dalla parte giusta”. In particolare, per i più giovani “i soldi non sono tutto”. Al riguardo, il direttore del Bnd ha osservato: “Con noi, si possono fare cose vietate per legge altrove”. In un confronto internazionale, Kahl vede la propria agenzia ben posizionata nell'arruolamento dei pirati informatici. “A giudicare dal fatto che molti dei partner ad altissime prestazioni vorrebbero lavorare con noi, posso calcolare che abbiamo capacità e competenze sufficienti”, ha dichiarato il funzionario. Per Kahl, tuttavia, il Bnd deve fornire ai propri hacker “una formazione migliore e più ampia in modo da poter essere sostenibili". (Geb)