Reggio Calabria: truffe, violenze sessuali e omicidio colposo, arrestato "mago"

- I carabinieri della compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato Davide De Simone, 40enne, ritenuto responsabile di omicidio colposo, morte come conseguenza di altro delitto, violenza sessuale, circonvenzione di persona incapace, detenzione abusiva di armi e truffa aggravata. E in concorso con la moglie, 37 anni, posta agli arresti domiciliari, è ritenuto responsabile di ricettazione. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Palmi, arriva a seguito di un’indagine avviata nel gennaio 2019, quando a seguito di una segnalazione, in casa dei coniugi erano stati rinvenuti vari monili in oro, due cartucce per armi da fuoco e una cospicua somma di denaro. I successivi accertamenti, posti in essere dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Reggio Calabria sotto la direzione dell'autorità giudiziaria di Palmi, avrebbero svelato il giro d'affari in cui erano coinvolti: l’uomo si sarebbe finto “mago e guaritore” promettendo la risoluzione a problemi di carattere sentimentale o di salute in cambio di soldi. Il modus operandi ricostruito dai carabinieri era sempre lo stesso: il “mago”, approfittando della fragilità e della vulnerabilità delle sue vittime, convinte di essere colpite da negatività o sfortune, e facendo leva su una delle tradizioni popolari più radicate, con amuleti e talismani portafortuna venduti a peso d'oro, procedeva all' incantesimo con la promessa di sconfiggere il "Maligno". (segue) (Ren)