Credito: Bank of Ireland annuncia chiusura 15 filiali su 28 in Irlanda del Nord

- Bank of Ireland ha annunciato la chiusura di 15 delle 28 filiali attualmente aperte in Irlanda del Nord. La chiusura delle filiali si inserisce nella più grande strategia dell'istituto di chiusura di oltre 100 filiali in tutta l'isola di Irlanda. L'istituto ha sede a Dublino, e rappresenta una delle quattro principali banche irlandesi. L'amministratore delegato Francesca McDonagh ha fatto sapere che nel piano di ristrutturazione è previsto il trasferimento dell'ufficio di coordinamento britannico della banca da Londra a Belfast. L'istituto ha riconsiderato per alcune settimane ormai il proprio ruolo nel Regno Unito e specialmente in Irlanda del Nord, anche in seguito alla definitiva uscita del Regno Unito dall'Unione europea, e si sono rincorse le voci di un potenziale abbandono del mercato britannico da parte di Bank of Ireland. Questo tuttavia non sembra essere per il momento nell'ordine delle cose, ma McDonagh ha reso noto che l'operatività dell'istituto in Irlanda del Nord andrà incontro a "una ristrutturazione materiale". (Rel)