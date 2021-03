Roma: Raggi, II municipio tra i più verdi della città, al lavoro per sfalcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Municipio II è uno dei più verdi di Roma. Un ambiente naturale di 3,2 milioni di metri quadrati e di 16 ville storiche, da Villa Borghese a Villa Ada". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Proprio tra queste bellezze, siamo intervenuti con una serie di operazioni di sfalcio. Villa Paganini, Villa Chigi, Villa Borghese, Villa Massimo, Villa Balestra, piazza Priscilla e le aree verdi del Villaggio Olimpico. I nostri tecnici del Servizio giardini si sono messi all’opera, eseguendo interventi di potatura sulle alberature in via dei Campi sportivi e in via Lanciani", ha aggiunto la prima cittadina di Roma. "In piazza Verbano e nel giardino delle Crocerossine sono state tolte le foglie secche dalle palme. Mentre nella bellissima Villa Borghese sono in corso le operazioni di sfalcio e di potatura. Stessa cosa per quanto riguarda Villa Ada, una delle ville storiche più grandi di Roma", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)